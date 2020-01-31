كلوب يعلق على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على المشاركة المحتملة للدولي المصري محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها غدا السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".

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وأضاف: "لم يتخذ أي من الطرفين قرارا حتى الآن، كنت أتمنى لو كان بإمكاننا تشكيل فريق كامل بالجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن هذا غير ممكن لأسباب مختلفة".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "الأولمبياد شيء مذهل لكن غياب أحد لاعبينا لن يكون رائعا، لم نتخذ قرارا بعد".

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب تأهل إلى أولمبياد طوكيو، وأصبح من حق الفريق استدعاء 3 لاعبين فوق السن الأولمبي خلال منافسات كرة القدم، التي ستقام في الصيف المقبل.