كارتيرون للاعبي الزمالك: لن أقبل أي تهاون أو استهتار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري

حذر الفرنسي، بارتيس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك من التعاقد مع مدرب أحمال في الوقت الحالي، كما أنه وجه رسالة صارمة للاعبيه؛ مؤكدًا أنه لن يقبل أي تهاون خلال الفترة المقبلة.

ويتأهب الزمالك لمواجهة الفريق الأنجولي يوم السبت عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "المباراة هامة رغم التأهل وذلك من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة السوبر والمباريات المقبلة في البطولة المحلية وبطولة إفريقيا."

وكان الزمالك قد حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات وتعادل زيسكو مع بريميرو دي أوجوستو في ذات الجولة.

وشدد كارتيرون، أنه قرر استبعاد عدد من اللاعبين عن رحلة أنجولا وذلك من أجل منحهم فرصة من أجل الراحة في ظل ضغط المباريات.

وعن مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قال كارتيرون: "يجب على لاعبي الزمالك الفوز بكل المباريات عقب مباراة مازيمبي، لكن للأسف كان هناك لعب بدون رح في لقاء وادي دجلة، لكن عالجت الأمر بعد المباراة."

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وعاد المدرب للحديث عن مباراة بريميرو دي أوجوستو حيث قال، إن لعب المباراة في الثالثة عصرًا في ظل الرطوبة العالية يُعد أمرًا قاسيًا على اللاعبين، وشدد أنه لن يسوق أي أعذار قبل هذه المباراة.

وكان المدير الفني قد وجه الدعوة للحارس محمود عبد الرحيم جنش، من أجل السفر رفقة الفريق في رحلة أنجولا بعد تعافيه بالكامل من الإصابة التي لحقت به على مستوى وتر أكيليس وقت أن كان ضمن صفوف المنتخب المصري في بطولة أمم افريقيا الأخيرة.

وعن عودة جنش قال إنه سعيد بهذه العودة، مؤكدًا أنه سيكون إضافة للفريق.

وقال كارتيرون إنه لا يقبل أي من اللاعبين أي تهاون أو استهتار خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية الحديث عن ضرورة تواجد مدرب أحمال مع الفريق في الوقت الحالي، وعن هذا قال كارتيرون : "الأمر كان ممكن في بداية الموسم لكن ليس الآن، لأنه هناك مباراة كل أربعة أيام ولا نحتاج مدرب أحمال، أنا دارس لنظام الأحمال وأقوم البرنامج وهناك استجابة من جانب اللاعبين، أي مدرب أحمال سيدخل الفريق الآن سيربك الفريق."

واختتم: "الفريق يحتاج روح عالية وكل مباراة يجب أن تكون نهائي."