"4 مفاجآت وإيقاف القاطرة".. كيف يواجه الأهلي الهلال في مباراة الحسم؟(تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يقف النادي الأهلي ومدربه السويسري رينيه فايلر في مفترق الطرق عندما يواجه الهلال السوداني في التاسعة من مساء الغد، السبت، في الجولة الأخيرة من ختام مباريات المجموعة الثانية.

ويحتاج الأهلي الذي يتصدر المجموعة حتى الآن ولم يحسم موقفه بعد من الصعود إلى دور الـ8 إلى الفوز فقط من أجل التصدر وتفادي أوائل المجموعات الأخرى لرفع نسبته في الوصول إلي دور نصف النهائي.

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أعلن السويسري رينيه فايلر اختيار 21 لاعبا، ليس من ضمنهم أحمد الشيخ لأسباب فنية، إضافة إلى المصابين: رمضان صبحي، محمد محمود، حمدي فتحي، سعد سمير، محمود وحيد.

فكيف يلعب الأهلي؟

قدم فايلر أداءً مبهراً مع الأهلي ببطولة الدوري، ولكنه فقد بريقه مع فريقه ببطولة دوري الأبطال في المباريات، إلى أن أعترف بالتفاوت بين أداء الفريق في البطولتين قائلاً: "بطولة دوري أبطال أفريقيا أصعب من بطولة الدوري".

يعتمد ويؤمن فايلر بطريقة 4-2-3-1 لم يغيرها في جميع مبارياته مع الأهلي، وهو يقف مجبراً على تغيير هذه الطريقه التي لم تسعفه أفريقيا، ولم تسعف ناديه خلال 4 نسخ على التوالي.

وقبل الطريقة فالمدرب يضع سيناريوهات محددة للمباراة، لطريقة البداية وتصرفه أثناء التعادل أو التقدم أو الهزيمة، وأدوار نجوم الدكة التى يجب أن يكون شرحها المدرب بدقة منذ ساعات وسنبدأ من الطريقة.

4-3-3 (المفاجأة الأولى)

تبدو طريقة 4-3-3 مثالية في الواقع، وإن بدت مفاجأة لعدم استخدامها، ولكن في موقف الأهلي الحالي فإن فايلر قد يفكر في التغيير لإيقاف منافسه والسيطرة على وسط الملعب، بل واستدراجه لمنح الفرصة لثلاثي الهجوم للقيام بالهجمات المرتدة.

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ليس السيطرة فقط ولكن لتغطية تقدم معلول وهاني لمواجهة ظهيري الهلال، ولاستغلال المساحة بين أظهر الطاهر الظهير الأيمن وفارس عبدالله الظهير الأيسر نقطة الضعف في الفريق الأزرق مع قلبي الدفاع عبداللطيف بوي وعمر حسن.

فتحي (المفاجأة الثانية)

الاعتماد على طريقة 4-3-3 يثير التساؤل حول الثالث مع عمرو السولية وأليو ديانج، وهنا يبرز اسم أحمد فتحي لعدة أسباب، أهمها إجادة اللاعب لهذا الدور في مركزه الأصلي، وقدرة فتحي البدنية في استرجاع الكرة والضغط على المنافس وإمكانية تغطية محمد هاني ودعمه في مواجهة ثغرة الهلال فارس عبدالله.

كهربا (المفاجأة الثالثة)

قدم كهربا أداءً لا بأس به أمام بلاتينيوم وتألق أمام طنطا وفي طريقة 4-3-3 ستخفف من الأعباء الدفاعية، وبالتالي فإن رئة مهارية تجيد المراوغة وتملك السرعة ستكون مفيدة بشدة لسحب الفريق الأهلاوي للهجوم، أو إيقاف أطهر الطاهر نجم الفريق المنافس في الجانب الهجومي، والاعتماد عليه أساسياً سيكون مفاجأة بدون شك، كونه لم يشارك مع فايلر من البداية منذ انضمامه للأحمر.

بادجي (المفاجأة الرابعة)

قد يكون جلوس السنغالي أليو بادجي صفقة الأهلي الجديدة على مقاعد البدلاء منطقياً، كونه لم يلعب سوى ثوانٍ معدودة أمام النجم في وجود مروان محسن المهاجم الأساسي والنيجيري جونيور أجايي الذي تألق مع السويسري في هذا المكان، وهو ما يجعل من مشاركة القاطرة السنغالية في التشكيل الأساسي مفاجأة للفريق المضيف.

القاطرة

يملك الهلال مميزات رائعة في الكرات الهوائية، خاصة في التسجيل منها، ويبرز محمد الضي المهاجم الشاب للفريق الأزرق ونجمه الذي يدفع فايلر لمواصلة الاعتماد على رامي ربيعة الذي ظهر بعيداً عن مستواه خلال مباراتين على التوالي، ولكن تميز الهلال بالكرات العالية، وخاصة الضي يجبر السويسري على تأجيل منح ربيعة راحة.