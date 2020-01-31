قرعة متوازنة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا عن اصطدام ريال مدريد بريال سوسييداد على ملعب سانتياجو برنابيو، بجانب اختبار صعب لبرشلونة الذي سيخرج لملاقاة أتلتيك بيلباو في "سان ماميس".

ونجح برشلونة في التأهل لربع نهائي الكأس بعد اكتساح فريق ديبورتيفو ليجانيس بخماسية نظيفة على ملعب "كامب نو" أمس الخميس، بينما فاز ريال مدريد على مضيفه ريال مايوركا (4-0) مساء الأربعاء.

وسيلعب فريق ميرانديس القادم من الدرجة الثانية على ملعبه أمام فياريال، بينما سيواجه غرناطة فريق فالنسيا حامل لقب المسابقة.

وجاءت مواجهات ربع النهائي كالتالي:

ريال مدريد × ريال سوسييداد (ملعب سانتياجو برنابيو)

أتلتيك بيلباو × برشلونة (ملعب سان ماميس)

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غرناطة × فالنسيا (ملعب نويفو لوس كارمينيس)

ميرانديس × فياريال (ملعب أندوفا)

وتستمر التصفيات بنظام المباراة الواحدة أيضا مثل دور الـ32 ودور الـ16، بمعنى أن الخاسر سيودع البطولة مباشرةً.

وتقام مباريات ربع النهائي أيام 4 و5 و6 فبراير 2020، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساء والعاشرة مساءً.

يُذكر أن الدور نصف النهائي سيقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام الذهاب يومي 12 و13 فبراير والعودة في 5 و6 مارس.