كلوب مرشح للأفضل بالبريميرليج عن شهر يناير

أعلن حساب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عن جائزة أفضل مدرب بالبريميرليج، عن شهر يناير الجاري. جاءت قائمة المدربين المرشحين كالتالي: يورجن كلوب مدرب ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رالف هازنهاتل المدير الفني لساوثهامبتون، نايجل بيرسون مدرب واتفورد. وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رالف هازنهاتل المدير الفني لساوثهامبتون، نايجل بيرسون مدرب واتفورد. وكان كلوب توج بالجائزة عن شهر ديسمبر الماضي فضلًا عن تتويجه بها في شهري أغسطس وسبتمبر ونوفمبر.

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