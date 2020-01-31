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كارتيرون يجري تقسيمة بين اللاعبين بحارس وحيد وثنائي الجهاز الفني يشاركان بالمران

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أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال مران الفريق المقام حاليا في أنجولا، تقسيمة بين فريقين بوسط الملعب بوجود حارس مرمي وحيد هو محمد عواد وذلك لتجربة بعض

الجمل التكتيكية التي سيقومون بتطبيقها فى مباراة أول أغسطس الأنجولي.

شارك سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأمير عبد العزيز المدرب المساعد في

التقسيمة الرئيسية التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خلال مران الفريق المقام حاليا في أنجولا وذلك لاستكمال عدد اللاعبين في التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب 1 نوفمبر بالعاصمة لواندا  في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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