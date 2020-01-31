ثنائي ليفربول مرشحان للأفضل بشهر يناير في البريميرليج

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير الجاري. جاءت قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل كالتالي: سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وجوردن هندرسون وأليسون بيكر لاعبي هندرسون وأليسون بيكر لاعبي ليفربول ، و جاك جريليتش لاعب أستون فيلا، وأيوزي بيريز لاعب ليستر سيتي، وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون، وعبد الله ديكوريه لاعب واتفورد. وكان ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول توج بالجائزة عن شهر ديسمبر الماضي.

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