كارتيرون يقسم اللاعبين إلى مجموعتين

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب للعب الكرة من لمسه واحدة خلال مران الفريق اليوم في أنجولا. المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب للعب الكرة من لمسه واحدة خلال مران الفريق اليوم في أنجولا. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب 1 نوفمبر بالعاصمة لواندا في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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