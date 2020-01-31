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السفير المصري في أنجولا يؤازر الفريق في المران الأخير

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يحضر محمد صفوت السفير المصرى في أنجولا والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول في أنجولا

المران الأخير للفريق المقرر اليوم الجمعة على ملعب 1 نوفمبر بالعاصمة لواندا.

يأتي ذلك من أجل مساندة الفريق والجهاز الفني في المران الأخير قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي.

يواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب ١ نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الأفريقي.

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