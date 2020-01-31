السفير المصري في أنجولا يؤازر الفريق في المران الأخير

يحضر محمد صفوت السفير المصرى في أنجولا والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول في أنجولا

المران الأخير للفريق المقرر اليوم الجمعة على ملعب 1 نوفمبر بالعاصمة لواندا.

يأتي ذلك من أجل مساندة الفريق والجهاز الفني في المران الأخير قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي.

يواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب ١ نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الأفريقي.