أرسنال يدعم خط دفاعه بصفقة جديدة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، عن التعاقد مع سيدريك سواريس، مدافع ساوثهامبتون، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
قال نادي أرسنال في بيانه أن النادي أنهى إجراءات ضم المدافع البرتغالي سيدريك إلى الجانرزعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يعد سيدريك من العناصر الأساسية لفريق ساوثهامبتون ومن المدافعين المتألقين، أيضًا مع المنتخب البرتغالي.
ويسعى الجانرز لتعزيز خط دفاعه، وسطالمعاناة الدفاعية التي لديه منذ بداية الموسم، حيث بعد مرور 24 مباراة من عمر الدوري الإنجليزي لم يستطع الخروج بشباك نظيفة سوى في 4 مباريات حتى الآن بهذا الموسم.
ضم الجانرز المدافع الإسباني بابلو ماري قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة.
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