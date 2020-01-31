أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صباح اليوم الجمعة، عن استعادة البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب داليان يفانج الصيني ضمن الانتقالات الشتويةالجارية.
قال النادي الإسباني في بيانه إن النادي توصل لاتفاق نهائي مع نادي داليان يفانجبإعارة اللاعب كاراسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
كان كاراسكو يلعب ضمن صفوف أتلتيكو مدريد قبل انتقاله للنادي الصيني، قبل أن يعود اللاعب البلجيكي إلى ناديه السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر كاراسكو يعود لأتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.