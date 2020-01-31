كاراسكو يعود لأتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صباح اليوم الجمعة، عن استعادة البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب داليان يفانج الصيني ضمن الانتقالات الشتوية الجارية. الجارية. قال النادي الإسباني في بيانه إن النادي توصل لاتفاق نهائي مع نادي داليان يفانج بإعارة اللاعب كاراسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. بإعارة اللاعب كاراسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. كان كاراسكو يلعب ضمن صفوف أتلتيكو مدريد قبل انتقاله للنادي الصيني، قبل أن يعود اللاعب البلجيكي إلى ناديه السابق.

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