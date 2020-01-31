المقاولون يعير لاعبه النيجيري للنجوم

قرر نادي المقاولون العرب، إعارة مهاجمها النيجيري كوفري إيبونج لاعب المقاولون، لنادي النجوم خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء ذلك بعدما قرر عماد النحاس المدير

الفني لفريق المقاولون إعارة اللاعب من أجل لعب مزيد من الدقائق، والحصول على فرصة أكثر.

انضم ايبونج خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أهلي بني غازي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة.