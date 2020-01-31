الميركاتو السعودي | الشباب يعلن نجاح صفقة عبد الله الزوي

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الخميس تعاقده مع اللاعب عبد الله الزوري، قادماً من فريق الوحدة. وذكر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي أن إدارة النادي نجحت في شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب مع فريق الوحدة. وثمنت إدارة الشباب حسن التعاون والتجاوب من قبل نظيرتها في الوحدة. يذكر أن الزوري سبق له تمثيل ناديي الهلال والوحدة. ويسعى الشباب لتحسين مركزه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة. Advertisements الشباب السعودي يتعاقد مع بانيجا من إشبيلية الإسباني رسميًا | الشباب السعودي يوقع مخالصة مع السهلاوي أهداف مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية

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