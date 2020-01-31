على ذمة ليكيب | محاولات أتلتيكو مدريد فشلت مع باريس سان جيرمان لضم كافاني

أكدت صحيفة “ليكيب” الرياضية الخميس، قبل يوم من اقفال فترة الانتقالات الشتوية، أن الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني سيبقى مع بطل الدوري الفرنسي حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، وذلك بعد فشل أتلتيكو مدريد الإسباني في التقدم بالعرض المناسب لضمه.

وذكرت “ليكيب” أن أتلتيكو تقدم بعرضين، بقيمة 10 و15 مليون يورو على التوالي، لكن سان جيرمان لم يستجب لهما، ثم فكر بأن يضيف ثلاثة ملايين ليصبح المبلغ 18 مليونًا، إلا أنه عجز عن تأمين الأموال لعدم تمكنه من بيع الفرنسي توما ليمار.

ومن المؤكد أن فشل الصفقة سيؤثر سلبًا على الأوروغوياني البالغ من العمر 32 عامًا، إذ أراد بشدة أن يغادر “بارك دي برينس” خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أن وجد نفسه مهمشًا من قبل المدرب الألماني توماس توخل لصالح كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار هذا الموسم من إنتر ميلان الإيطالي.

ورأى والد كافاني، لويس، قبل قرابة أسبوع أن سان جيرمان تعامل مع نجله “بشكل غير عادل”، ما دفعه الى السعي للرحيل هذا الشهر وحتى أنه كان مستعداً لتخفيض راتبه من أجل الإنضمام إلى أتلتيكو بحسب ما ذكرت “ليكيب” الخميس، واتصل بالرئيس القطري لسان جيرمان ناصر الخليفي من أجل الإجتماع به لكنه لم يحصل على جواب.

وبحسب الصحيفة الرياضية، فإن سان جيرمان لم يكن مستعداً للتخلي عن كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية بأقل من 20 مليون يورو زائد المكافآت، حتى وإن كان الأوروغوياني، الهداف التاريخي للفريق (198 هدفًا)، قادراً على الرحيل الصيف المقبل دون مقابل نتيجة انتهاء عقده.

وتلتقي معلومات “ليكيب” إلى حد كبير بما ذكرته بيرتا غوميز، والدة كافاني، لصحيفة “أس” الإسبانية بأن “باريس سان جيرمان رفض ثلاثة عروض من أتلتيكو مدريد ابني طلب المغادرة ونحن في أنتظار أتفاق من الناديين”.

وأضافت “إنه غاضب لأنه لا يفهم سبب منعه من المغادرة إذا لم يعول عليه للعب”.

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وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغوياني من فريقه الفرنسي بات وشيكا لاسيما بعد استبعاده عن تشكيلة المباريات الثلاث الأخيرة في نصف نهائي كأس الرابطة ضد رينس (3-صفر) والدوري ضد ليل (2-صفر) وثمن نهائي الكأس ضد بو من الدرجة الثالثة (2-صفر).

وشارك كافاني في مباراتين فقط خلال يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة، بالإضافة لدخوله أساسيًا في مباراة الدور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).

ولعب الأوروغوياني بالمجمل 14 مباراة فقط وسجل خمسة أهداف في المسابقات الأربع التي يشارك فيها سان جيرمان محليًا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) وقاريًا (دوري أبطال أوروبا).

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