كاراسكو يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد

قالت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الجمعة إن الجناح البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو سيعود، بعد أقل من عامين من رحيله إلى الدوري الصيني، لصفوف فريقه السابق أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني معاراً حتى نهاية الموسم.

وقالت صحيفتا ماركا وإس إن كاراسكو، الذي هز شباك المنافس ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، أصبح ضمن حسابات فريق المدرب دييجو سيميوني بعد فشل أتليتيكو مدريد في التعاقد مع لاعب منتخب أوروجواي إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وكان كاراسكو (26 عامًا) انتقل إلى داليان يفانج الصيني في فبراير 2018 ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ إنتهاء البطولة في أول ديسمبر الأول من العام الماضي.

ويحتل أتليتيكو مدريد مركزاً خارج المربع الذهبي في الدوري الإسباني حاليًا بعد أسوأ أداء خلال ثماني سنوات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سيميوني.

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وسيحل أتليتيكو مدريد ضيفًا على جاره ومنافسه الكبير ريال مدريد غداً السبت.

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