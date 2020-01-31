اخبار الرياضه

كاراسكو يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

قالت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الجمعة إن الجناح البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو سيعود، بعد أقل من عامين من رحيله إلى الدوري الصيني، لصفوف فريقه السابق أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني معاراً حتى نهاية الموسم.

وقالت صحيفتا ماركا وإس إن كاراسكو، الذي هز شباك المنافس في نهائي 2016، أصبح ضمن حسابات فريق المدرب دييجو سيميوني بعد فشل أتليتيكو مدريد في التعاقد مع لاعب منتخب أوروجواي إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

كاراسكو يعود إلى أتليتيكو مدريد (صور: Getty)

وكان كاراسكو (26 عامًا) انتقل إلى داليان يفانج الصيني في فبراير 2018 ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ إنتهاء البطولة في أول ديسمبر الأول من العام الماضي.

ويحتل أتليتيكو مدريد مركزاً خارج المربع الذهبي في حاليًا بعد أسوأ أداء خلال ثماني سنوات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سيميوني.

Advertisements

وسيحل أتليتيكو مدريد ضيفًا على جاره ومنافسه الكبير ريال مدريد غداً السبت.

تشاؤم في أتلتيكو مدريد بشأن صفقة كافاني

أتلتيكو مدريد سيضطر لترك خط الوسط لريال مدريد في نهائي السوبر

يخسر جهود أحد أبرز نجومه أمام الأتليتيكو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاراسكو يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا