رسميًا | الزمالك يُرسل قائمته إلى الكاف

أعلن مجلس ادارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى الخميس عبر قناة النادي عن إرسال قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة الكأس السوبر الأفريقية، إلى الاتحاد القاري “كاف” استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في قطر.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد مهلة 15 يومًا تنتهي في 31 يناير الثاني الحالي، لكل من الزمالك والترجي لإرسال قائمته من أجل المباراة، وذلك لإنهاء بعض الإجراءات التنظيمية.

وتقام مباراة الكأس السوبر الأفريقية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير بين الزمالك، بطل كأس الاتحاد، والترجي، بطل دوري الأبطال.

وكشف منصور أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا الإثنين المقبل، للكشف عن الموقف النهائي للنادي بشأن خوض المباراة من عدمه، بعد أن سبق لرئيس النادي المصري أن رفض في نوفمبر لعب المباراة في الدوحة، معتبراً أن أسباب الرفض ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية أخرى.

وقال في حينها “لن نلعب مباراة السوبر في قطر وهذا قرار نهائي”، مبررا ذلك بالأزمة الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة، المتهمة من قبل الرياض والمنامة وأبو ظبي أيضًا بدعم التنظيمات المتطرفة، وهو ما تنفيه.

وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، قررت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر أواخر 2019، بعد إحجامها عن ذلك بداية، في خطوة غير مسبوقة منذ إندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية أوائل صيف 2017.

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وأكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ونجل رئيس النادي، في تصريحات تلفزيونية مساء امس أن الفريق لن يخوض مباراة السوبر الأفريقية في قطر، خوفًا على اللاعبين، مشيراً الى أن مجلس الإدارة يرى ظروفًا وتهديدات مباشرة للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة.

وشدد أنه ليست هناك أي مشكلة في مواجهة الترجي لكن ليس في قطر، لذلك سيخاطب الزمالك الاتحاد الأفريقي للعبة لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

ووجه رسالة لجماهير النادي قال فيها “لا تقلقوا من الخصومات والعقوبات فنحن نضع هذه الأمور في حساباتنا”، وذلك رداً منه على وسم “قايمة السوبر فين” أطلقه المشجعون على مواقع التواصل الإجتماعي الأربعاء لمطالبة السلطات في مصر بالضغط على مرتضى منصور لإرسال قائمة الفريق إلى الاتحاد الأفريقي خوفًا من العقوبات التي قد يتعرض لها النادي.

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