اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم 31-1-2020 فى الدورى السعودى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم 31-1-2020 فى الدورى السعودى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أبها اليوم الجمعة على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان

للمحترفين.

يدخل نادي الهلال الجولة السادسة عشرة وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد ٣٢ نقطة، في حين يأتي نادي أبها فى المركز الثامن

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برصيد ٢٣ نقطة.

موعد مباراة الهلال وأبها فى الدورى السعودى:

تنطلق مباراة الهلال وأبها فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الرابعة مساءً اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

شاهد مباراة الهلال وأبها فى الدورى السعودى

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1