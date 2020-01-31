اونلاين | بث حي بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال وأبها، عصر اليوم الجمعة 31-1-2020، ضمن مباريات الجولة ال16 من الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب سلطان بن عبد العزيز في منطقة عسير.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز من أجل استغلال سقوط النصر في فخ التعادل أمام ضمك يوم أمس الخميس في افتتاح هذه الجولة، كي يستعيد الصدارة بفارق نقطة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، أما أبها فيحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة متخلفًا عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا بأربع نقاط فقط.

ولا يعيش فريق أبها المتأسس عام 1966 أفضل حالاته في الجولات الماضية حيث خسر على ملعبه أمام الفيصلي 1/0 في الجولة الماضية، وسقط خارج ميدانه بثلاثية لهدف أمام أهلي جدة، وفي الجولة التي سبقتها هزم ضمك بصعوبة 2/3.

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الهلال 0-0 أبها

???? ملعب سلطان بن عبد العزيز (عسير-السعودية)

???? الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 16

⌚️ تنطلق الساعة 13:00 جرينيتش

♻️ بث مباشر لحظة بلحظة

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???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الهلال وأبها بمسابقة الدوري السعودي.

???? مساء النور، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله

???? يصحبكم على مدار الـ90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع ميركاتو داي.

☝️ الهلال يرفع شعار واحد في هذه المقابلة “لا بديل عن الفوز” من أجل الظفر بالصدارة المطلقة بعد سقوط النصر في فخ التعادل أمام المتذيل ضمك.

♻️ كل ما عليك فعله لمتابعتنا بشكل سليم هو تحديث الصفحة أول بأول (كل 30 ثانية فقط) ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة من فرص وبطاقات وتغييرات ولمحات فنية بالاضافة إلى تحليل كامل للأهداف المسجلة.

???? التشكيل الرسمي لكلا الفريقين سيتم نشره قبل المباراة بحوالي ساعة..

تشكيلة أبها اليوم: عبد العالي أمحمدي – أسامة عاشور – مهدي تهرات – أمين عطوشي – خالد الخثلان – كريم عواضي – روبن جابرييل – أحمد النجعي – عمار النجار – سعد بقير – فانيفا أندرياتسيما.

تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – عبد الله الحافظ – جانج هيون سو – مدالله العليان – ياسر الشهراني – سلمان الفرج – عبد الله عطيف – سيباستيان جيوفينكو – كارلوس إدواردو – أندري كارييو – بافيتيمبي جوميز.

???????????????? يُدير هذه المباراة الحكم الدولي الكرواتي “إيغور باجاك”

???? مساعد أول: ميلوفان ريستيش. مساعد ثاني: داليبور ديورفيتش.

⌚️ حكم رابع: محمد البريدي.

???? حكم فيديو: جوران جابريلو. مساعد حكم الفيديو : سعد السبيعي.