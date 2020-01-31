اونلاين | تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم 31/1/2020 بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم 31/1/2020 بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق أبها اليوم الجمعة على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل نادي الهلال الجولة السادسة عشرة وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد ٣٢ نقطة، في حين يأتي نادي أبها فى المركز الثامن برصيد ٢٣ نقطة.

موعد مباراة الهلال وأبها فى الدورى السعودى:

تنطلق مباراة الهلال وأبها فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الرابعة مساءً اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها :

تذاع مباراة الهلال ضد فريق أبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق مشاري القرني.

يسعي نادي الهلال السعودي إلى استعادة صدارة ترتيب الدورى السعودى بعد تعادل غريمه التقليدي نادي النصر أمام فريق ضمك أمس الثلاثاء.

التقى فريق الهلال أبها في 3 مباريات بدوري المحترفين، منذ انطلاقه في موسم 2008-2009، وانتهت اللقاءات الثلاثة بفوز الهلال بنتائج (3-0) و(4-1) و(4-2).

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1