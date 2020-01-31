اونلاين | LIVE| بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم 2020/1/31 في الدوري السعودي HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE| بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم 2020/1/31 في الدوري السعودي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره أبها اليوم الجمعة 31-1-2020، وذلك لإقامة مباراة قوية بين الفريقان على ملعب مديمة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يقدم موقع الخليج 365 لزواره رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة السعودية الرياضية 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق مشاري القرني، وتنطلق صافرة البداية بتمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى الزعيم السعودي لمواصلة تقديمه للنتائج الإيجابية، إذ يتواجد الفريق بوصافة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيد عن العالمي الذي يحتل الصدارة.

ويمتلك فريق أبها في جعبته 23 نقطة تضعه في المركز الثامن بالجدول.

بطاقة المباراة

Advertisements

المباراة الهلال × أبها

المسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان ( الأسبوع الـ16)

الموعد الجمعة 31 يناير 2020 - الساعة 16:00 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة السعودية الرياضية 1

الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1