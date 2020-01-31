رياضة | جوارديولا يتحدث عن تعاقدات يناير قبل مواجهة توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن تعاقدات يناير قبل مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقدات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وأيضا عن مواجهة فريق توتنهام هوتسبير.

وسوف يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق توتنهام هوتسبير يوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "لا يوجد سبب معين لعدم قيامي بأعمال في الأيام الأخيرة للميركاتو الشتوي، أحب أن أبدأ وأنهي الموسم مع نفس اللاعبين إن أمكن ذلك".

وتابع : "‏ايمريك لابورت بخير كان يعاني من الإجهاد فقط، ولم يكن مصابا ربما يمكنه اللعب أمام توتنهام، وليروي ساني بدأ التدريب ويؤدي بشكل جيد بالفعل، ومن الجيد رؤيته مرة أخرى".