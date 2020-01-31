رياضة | جنش: لا أتعجل العودة للمباريات.. وهدفنا الفوز بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنش: لا أتعجل العودة للمباريات.. وهدفنا الفوز بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بالزمالك، عن سعادته الكبيرة بالعودة من جديد للفريق، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وكان جنش قد غاب عن الزمالك 8 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتابع جنش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو:"بدأت التدريبات وتحدثت مع الفرنسي كارتيرون المدير الفنى الذي أكد لي أنه عندما أكون جاهزا فسيتم إشراكي في الوقت المناسب.. مؤكدأنه لن يتعجل العودة للمباريات.

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وواصل جنش:"الزمالك يضم حاليا لاعبين جيدين وهدفه الفوز بالبطولة لأنه نادي بطولات وهدفنا المنافسة.

كما أشار جنش إلى أن شهر فبراير سيكون مهما جدا للفريق، ويجب أن نركز فيه ونكون يدا واحدة.. واعدا جماهير الزمالك بأن القادم أفضل.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب 1 نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي.