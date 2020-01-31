رياضة | أمير وجيه: فخور بالإقبال على المشروع القومي والاسكواش اصبح للجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير وجيه: فخور بالإقبال على المشروع القومي والاسكواش اصبح للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل فعاليات المشروع القومي للإسكواش بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يستهدف اكتشاف اكبر عدد من الموهوبين في لعبة الاسكواش، بعد التفوق المصري الكاسح لها خلال السنوات الماضية.

وقال أمير وجيه المدير الفني لمنتخب مصر، والمشرف علي المشروع، أن الفعاليات شهدت إقبالا كبيرا بعد تلقي تسجيلات من ٤٠٥ لاعبا، عبر الانترنت، بالإضافة إلى ١٨ من أبناء شهداء الشرطة، و ١٤ من أبناء شهداء الجيش، وكذلك ٦٠ من دور رعاية الأيتام

ويشرف على عمليات الإنتقاء والإختبارات كبار الخبراء في مجال الإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وتحت قيادة المدير الفني العالمي أمير وجيه وذلك لاختيار أفضل 250 لاعب ولاعبة من المتقدمين للاختبارات، ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة ، والشرطة والايتام .