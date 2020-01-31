رياضة | صورة"البوب" بطل العالم لرفع الاثقال تثير التسأولات عبر مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة"البوب" بطل العالم لرفع الاثقال تثير التسأولات عبر مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الأولمبي وبطل العالم لرفع الاثقال محمد أيهاب صوره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مسافرا إلى المانيا وقال معلقاَ على الصورة" اللهم إسقنا الفرح دون اكتفاء ، و أرزقنا رزقاً حلالاً طيباً دون عناء، بسم الله توكلنا على الله .

وعلق العديد من المقربين له عن سر سفره إلى ألمانيا، والبعض أكد أنه سيخوض تجربة احتراف في ألمانيا، أو المشاركة في إحدى البطولات العالميه في رفع الأثقال والبعض تمني له النجاح والتوفيق في مهمته المستقبلية.

يجدر الاشاره أن اتحاد رفع الأثقال المصري قد تم تجميد نشاطه بقرار من الاتحاد الدولي للعبة بسبب تعاطي بعض اللاعبين المصريين منشطات عام ٢٠١٦.