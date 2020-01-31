رياضة | اتحاد الملاكمة يرفع شعار" لا وقت للراحة" استعداداً لبطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الملاكمة يرفع شعار" لا وقت للراحة" استعداداً لبطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبدالعزيز غنيم، سكرتير عام مساعد اللجنة الأوليمبية، ونائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، ورئيس الاتحاد المصري للعبة، فور عودته من الكويت بعد مشاركة منتخبنا الوطني للملاكمة للناشئين فى فعاليات البطولة العربية الأولى التى اختتمت مؤخرا، وأكد أنه لا وقت للراحة في الملاكمة المصرية، وسوف نبدأ من اليوم رحلة الأعداد والمشاركة في البطولة ألأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام بالسنغال، وسوف نخضع للتطعيمات الخاصة بالسفر لأفريقيا لكافة أعضاء البعثة بداية من اليوم، وذلك للأنتهاء من أجراءات السفر وأتباع تعليمات السفارة السنغالية بالقاهرة .

وعن حصول مصر على المركز الثانى فى البطولة برصيد سبع ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة، قال رئيس الأتحاد المصري في أول تصريح له فور عودته للقاهرة، بأنه يعد إنجازا كبيرا لهؤلاء اللاعبين الصغار، الذين أدوا مباريات أذهلت المشاركين، فإذا جرى الاهتمام بهؤلاء اللاعبين، سيكون لهم مستقبل، وشأن كبير فى عالم اللعبة، وبالبطولات القارية، والعالمية القادمة، فهم خير نواة للمنتخب الأول الأول مستقبلاَ

وقد شاركت مصر فى البطولة بعشرة لاعبين فقط حصلوا على 7 ميداليات منها أربع ذهبيات، في حين شاركت كل من الجزائر التى حصلت على المركز الأول بخمس ذهبيات وبفارق ميدالية ذهبية واحدة عن مصر، وسوريا التى حلت فى المركز الثالث فى الترتيب العام بالحصول على ذهبيتين بـ13 ملاكما.

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وأضاف " غنيم" أن مصر تمتلك أعدادا كبيرة من اللاعبين الموهبين صغار السن فى جميع الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية، ولكنها بحاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية، وزيادة الاحتكاك بالمشاركة فى بطولات ومعسكرات تدريبية مشتركة مع دول أخرى أكثر، من أجل رفع المستويات الفنية والبدنية لهؤلاء الموهوبين، ووضعهم على الطريق الصحيح حتى يكونوا نواة مصر فى بطولات العالم والدورات الأوليمبية المقبلة.

وأشار غنيم إلى أن الأبطال الذين حققوا الميداليات السبع هم أصحاب الذهب: محمد السيد وزن 60 كيلو جراما، وعمر عبدالعليم 75 كيلو جراما، وأحمد عبدالعليم السمري 80 كيلو جراما، وعمر خالد فوق 80 كيلو جراما، وحقق الفضيتين عمر جاد رزق وزن 52 كيلو جراما، ومحمد بلال 70 كيلو جراما، فى حين فاز بالميدالية البرونزية اللاعب محمد أمين 63 كيلو جراما.

ضم الجهاز الفنى علي مصطفى مديرا فنيا وشريف هزع مدربا، ورافق البعثة والتي كانت برئاسة صلاح العايدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة