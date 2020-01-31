رياضة | كاراسكو يعود إلى أتلتيكو مدريد مجدداً بعد رحلة قصيرة في الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراسكو يعود إلى أتلتيكو مدريد مجدداً بعد رحلة قصيرة في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب فريق داليان أربين الصيني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وكان كاراسكو قد لعب في صفوف الروخي بلانكوس لمدة 3 سنوات ونصف، قادماً من صفوف موناكو الفرنسي، في صيف 2015، قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني في فبراير 2018.

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وأصدر أتلتيكو مدريد، بياناً رسمياً، أعلن من خلاله عن التعاقد مع الجناح البلجيكي، حتى نهاية الموسم.

وقال الروخي بلانكوس في بيانه:" تم الأتفاق مع فريق داليان أربين الصيني، للحصول على خدمات كاراسكو حتى نهاية الموسم الحالي".

وشارك كاراسكو مع أتلتيكو مدريد في 124 مباراة، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 17 آخرين.