رياضة | بتروجيت يتعاقد مع 5 لاعبين في صفقات يناير بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجيت يتعاقد مع 5 لاعبين في صفقات يناير بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت على توقيع خمسة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بدوري القسم الثاني.

وشملت قائمة الصفقات الجديدة كلا من، محمود فيلكس ( وادي دجلة ) وعبد الله راشد

( الإنتاج الحربي ) ومحمود كرم ( بهتيم ) ومحمد تريكة ( المقاولون ٩٩ ) إعارة، ومحمد حسين ( المقاصة ٩٩ ).

ويحتل الفريق البترولي المركز الرابع عقب مرور 13 جولة، بالموسم الحالي من دوري القسم الثاني، برصيد 19 نقطة، حيث حقق 5 إنتصاراتد وتعادل في 4 مباريات، وخسر مثلهم.

ويواصل الفريق البترولي الاستعداد للقاء فريق النصر والمقرر له الأحد 9 فبراير الحالي ضمن مواجهات الأسبوع الثالث، للدور الثاني، من المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني