رياضة | مفاجأة.. لاعب جديد يلمح إلى اقترابه من الانضمام لبرشلونة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لاعب جديد يلمح إلى اقترابه من الانضمام لبرشلونة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام واحد من نجوم الدوري البرازيلي بالتلميح إلى اقترابه من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيرنانديز يلمح إلى انضمام إلى برشلونة

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى اقتراب نادي برشلونة بشدة من التعاقد مع البرازيلي ماتيوس فيرنانديز لاعب وسط نادي بالميراس في يناير الجارس.

وقد قام فيرنانديز بنشر رسالة وداعية لنادي بالميراس وجماهير النادي عبر حسابه الخاص على "إنستجرام".

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وقام ماتيسو فيرنانديز بكتابة عبارة "فيسكا بارسا" أي تحيا برشلونة في نهاية رسالته الوداعية لنادي بالميراس مما يؤكد اقترابه الشديد من الانضمام إلى البارسا.

ومن المتوقع أن يعلن نادي برشلونة عن التعاقد مع فيرنانديز رسميا خلال الساعات القليلة القادمة حسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية.

مشاركات ماتيوس فيرنانديز مع نادي بالميراس هذا الموسم

وقد شارك ماتيوس فيرنانديز في 12 مباراة فقط حتى الآن مع نادي بالميراس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها حتى الآن.يل المقبل.