رياضة | برشلونة يفشل مجددا في التعاقد مع نجم الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفشل مجددا في التعاقد مع نجم الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل مسئولو فريق برشلونة في التعاقد مع نجم الدوري الاسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق مع كيكي سيتين مدرب الفريق.

حيث كانت قد أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى تفاوض البارسا مع ويليام خوسيه مهاجم فريق ريال سوسيداد من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي.

وأعلن نادي ريال سوسيداد منذ قليل عبر صفحته الرسمية أن ويليام خوسيه سوف يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم ولن يرحل عن صفوف الفريق.

يذكر أن فريق برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الحالي لتعويض إصابة لويس سواريز والذي سوف يغيب حتى منتصف شهر ابر