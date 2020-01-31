رياضة | طنطا يتعاقد مع جدو في اللحظات الأخيرة بالإنتقالات الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يتعاقد مع جدو في اللحظات الأخيرة بالإنتقالات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، في إنهاء ضم محمد ناجي جدو من الإتحاد السكندري في أخر يوم بالإنتقالات الشتوية الحالية.

وتم قيد جدو باللحظات الأخيرة الحاسمة، في تمام السابعة صباح اليوم، وضم ابناء الفريق الطنطاوي اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من الإتحاد السكندري ، لتصبح الصفقة الأخيرة لنادي طنطا في الإنتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن نادي طنطا أستطاع ضم كلا من أحمد سالم صافي وحسين فيصل وهاني رشدي ثنائي الزمالك، بالأضافة لإستعارة محمد اشرف حارس المقاولون، وضم أحمد سعيد أوكا، بالأضافة لحامد حمدان ناشئ الأهلي وبيراميدز.