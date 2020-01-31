رياضة | تغيير موعد مباراة الصيد وأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير موعد مباراة الصيد وأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، تغيير موعد مباراة الصيد وأبو النمرس لتقام في السابعة من مساء غدا السبت،ً بدلاً من الثانية والنصف عصراً، وذلك لانشغال الملعب بدورة منتصف العام التي تقام بملاعب نادي الصيد.

كما سيقام 6 مواجهات في الثانية والنصف عصرا، حيث يستضيف الصف صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز جولدي على فريق الصف بهدفين مقابل هدف.

بينما يستضيف البدرشين صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز حلوان العام على فريق البدرشين بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويخرج أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة لملاقاة الدخان المتصدر برصيد 40 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الدخان على أكتوبر في عقر داره بثلاث أهداف دون مقابل. ويستضيف بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الإتصالات بملعبه على فريق بشتيل بهدفين دون مقابل.

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ويحل فريق جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة ضيفا على فريق العياط صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز جينيس على حساب فريق العياط بهدفين دون مقابل.

ويخرج القومي صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز القومي بملعبه على فريق المعادي بثلاثية نظيفة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 40 نقطة

2- الإتصالات 37 نقطة

3- جولدي 35 نقطة

4- حلوان العام 31 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 22 نقطة

7- الصف 19 نقطة

8- أبو النمرس 18 نقطة

9- بشتيل 18 نقطة

10- المعادي 18 نقطة

11- البدرشين 17 نقطة

12- جينيس 14 نقطة

13- العياط 12 نقطة

14- الصيد 8 نقاط