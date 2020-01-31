رياضة | مفاجأة سعيدة لبرشلونة بعد قرعة كأس إسبانيا

استقبل فريق برشلونة مفاجأة سعيدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إجراء قرعة دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا منذ قليل.

وسوف يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين مع فريق اتليتك بلباو على ملعب السان ماميس أحد أيام 5 أو 6 فبراير القادم.

وسيغيب اياجو هيرينين حارس فريق اتليتك بلباو عن مواجهة فريق برشلونة بعد تعرضه للطرد المباشر في المباراة الاخيرة في الكأس أمام تينيريفي، وبالتالي سيغيب عن مواجهة البارسا في السان ماميس.

يذكر أن فريق اتليتك بلباو قد نجح في عبور فريق تينيريفي بصعوبة شديدة بعد الفوز عليه عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة أربعة مقابل إثنان، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.