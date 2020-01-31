رياضة | كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك برسالة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك برسالة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على ضرورة التركيز التام في مباراة أول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال افريقيا للحصول على فرصتهم وجدارتهم بالتواجد في اللقاءات المقبلة.



ويواجه الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي عصر الغد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأوضح كارتيرون للاعبيه أن أي لاعب عليه أن يستغل الفرصة في مواجهة الغد من أجل إثبات نفسه وبقائه في التشكيل الأساسي في الفترة المقبلة.



وشدد على ضرورة عدم الاستهتار أو التهاون والتركيز التام، وأكد أن الفريق رغم ضمان تأهله الدور التالي من البطولة لكن الأهم هو الجدية الكاملة من أجل تحقيق الانتصار.