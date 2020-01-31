رياضة | ديربي مدريد.. أتلتيكو على موعد جديد مع كابوسه الكبير فهل يثأر من هزيمة السوبر (بالأرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي مدريد.. أتلتيكو على موعد جديد مع كابوسه الكبير فهل يثأر من هزيمة السوبر (بالأرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد غدا السبت 1 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد غدا في بطولة الدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد غدا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد غدا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

وستذاع مباراة نادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره نادي ريال مدريد غدا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3".

أخر لقاء جمع بين الفريقين

ولعب الفريقين منذ عدة أيام قريبة وبالتحديد يوم 12 يناير الجاري ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني وانتهت بفوز ريال مدريد بركلات الترجيح وحصد اللقب.

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تاريخ المواجهات بين الفريقين

ويتفوق نادي ريال مدريد بشكل كبير جدا وواضح على نظيره نادي أتلتيكو مدريد في تاريخ المواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات.

وقد تواجه الفريقين من قبل في 287 مباراة بمختلف المسابقات على مدار تاريخهم فاز ريال مدريد في 148 مباراة بينما فاز أتلتيكو مدريد في 71 مباراة بينما تعادلا في 67 مباراة أخرى.

وسجل نادي ريال مدريد 496 هدف على مدار المواجهات التاريخية التي جمعت بينهم بينما سجل نادي أتلتيكو مدريد 360 هدف.

ولكن هل سيتمكن نادي أتلتيكو مدريد من الفوز في مباراة الغد على نادي ريال مدريد ليضيف فوز جديد إلى سجل المواجهات التاريخية بين الفريقين ويثأر من هزيمة السوبر الإسباني أم سيلقى هزيمة جديدة؟

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يتواجد نادي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.