رياضة | عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الآن فعاليات إجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا 2019-2020، والتي يتواجد على رأسها قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وستشهد القرعة تواجد 7 فرق من الليجا وهي: "برشلونة، أتلتيك بيلباو، غرناطة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد"، بالإضافة إلى فريق وحيد من الدرجة الثانية وهو "ميرانديس".

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ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، الجمعة المقبل.

نتائج القرعة

ريال مدريد وريال سوسيداد

اتلتيك بيلباو وبرشلونة

غرناطة وفالنسيا

ميرانديس وفياريال