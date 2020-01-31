شكرا لقرائتكم خبر عن الريال في مواجهة سوسييداد.. وبرشلونة أمام بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم الجمعة قرعة دور الـ8 لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي ريال مدريد بنظيره ريال سوسييداد، فيما يقابل فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو.

ويواجه فريق غرناطة نظيره فالنسيا، فيما يلتقي فياريال بفريق ميرانديس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال في مواجهة سوسييداد.. وبرشلونة أمام بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.