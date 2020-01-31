شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: أتمنى تأهل الأهلي على حساب الهلال.. والجماهير السودانية طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حمادة صدقي المدير الفني السابق للهلال السوداني، عن أمنيته في أن يوفق الأهلي في المباراة الفاصلة التي تجمع الفريقين غدا السبت بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمعهما على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية.

قال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "الوضع كان سيبقى مختلفا لو استمريت في تدريب الهلال وكنت سأعلم على فوز الفريق الذي أتولى تدريبه، وهذا طبيعي في عالم الاحتراف.

وتوقع صدقي نجاح الأهلي في عبور عقبة الهلال والتأهل إلى ربع النهائي، مؤكدا أن خبرات الأهلي أعلى من الهلال ويمكن أن تساعده في هذه الأجواء".

أوضح مدرب الهلال السابق أن الجماهير السودانية طيبة للغاية ومؤدب، ولكنه يشجع فريقه السابق بكل قوة، كاشفا أن التدريبات كانت تشهد حضور 10 آلاف متفرج، لأنهم يحبون كرة القدم بجنون.

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أردف أن الهلال يملك لاعبين مميزين وبيدهم أن يسببوا إزعاج للأهلي، أهمهم أطهر الطاهر الظهير الأيمن وهداف الفريق، لكنه إجمالا فريق مميز على المستوى الجماعي، والهلال ليس أمامه سوى الفوز لذا ستكون مباراة عصبية بعض الشيء، والهلال على ملعبه يكون فريق قوي للغاية ويصعب هزيمته رغم أنه سقط أمام النجم الساحلي، في المباراة التي كنا الأقرب فيها للفوز".

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية بـ10 نقاط، ويليه النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 9 نقاط لكلٍ منهما، ويحتاج الأحمر للفوز أو التعادل من أجل الصعود، بينما يحتاج بطل السودان للفوز فقط من أجل الصعود.