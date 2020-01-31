شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلى فى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجماهير المصرية على بعثة النادي الأهلي التي سافرت إلى السودان لخوض مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني، وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": نتخذ دائما الاجراءات اللاذمة للإطمئنان على البعثات المصرية المشاركة في جميع البطولات القارية والدولية، ونطمئن أنفسنا على بعثة الأهلي التي توجهت إلى السودان الشقيق للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وعلق ، قائلاً:"مش هنقلق على ولادنا مع أهالينا".

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ويخوض فريق الأهلي مباراة قوية مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء غداً السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ويكفي الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل لدور الثمانية.

وأستطرد وزير الرياضة تصريحاته ، قائلاً: تواصلنا مع الاتحاد المصري والأفريقي ليكون التأمين بشكل رسمي وتحدثت مع وزير الرياضة بالسودان ووزارة الخارجة والسفير المصري بالسودان حسام عيسى ، وشدد الوزير على أن الجميع طمأنه بشأن بعثة الاهلي ورغم أنها في بلدها الثاني لكن تم إتباع وتنفيذ الاجراءات المتبعة من أجل زيادة الأطمئنان على البعثة الأهلاوية.

وإصطحب المدرب السويسرى 21 لاعباً فى رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلى كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".