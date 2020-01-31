شكرا لقرائتكم "خناقة" إلكترونية بين محمد حسن وجمهور الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، فى مشادة مع جماهير الفريق عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وذلك بعدما نصح أحد المشجعين لاعب الزمالك بضرورة التعلم من زميله طارق حامد لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطنى، ليرفض اللاعب نصيحة الجمهور.

وقال أحد الجماهير للاعب الزمالك، "الله يرضى عليك ركز فى الملعب بلاش تقعد تحلق اتعلَّم من طارق حامد"، ليرد عليه لاعب الزمالك قائلاً، "تعال أنت العب".

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وشهدت الساعات الماضية تأكيدات من جانب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اتخاذه مجموعة من القرارات لإعادة الانضباط إلى الفريق، لكنه رفض الإعلان عنها خلال الوقت الحالى، خاصة بعد التعادل الأخير مع وادى دجلة فى الدورى الممتاز، ورفض رئيس الزمالك الكشف عن تلك العقوبات فى الوقت الحالى، حيث يستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، غدا السبت، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتحدث رئيس نادى الزمالك من قبل عن رفضه أية أحاديث للاعبى الفريق أو استخدام لمواقع التواصل الاجتماعى ما يجعل لاعب وسط الفريق الأبيض مهددا بعقوبة وكان المؤتمر الصحفى الأخير الخاص بالفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عقب مباراة وادى دجلة قد شهد أيضا واقعة مُثيرة، عندما رفض أحمد شعبان مترجم المدير الفنى للفريق تلقى المزيد من الأسئلة، وقال للصحفيين: "هتسألوا إيه تانى، تعالوا اتمرنوا معانا كل يوم".

ويتواجد محمد حسن حاليا ضمن بعثة الزمالك فى أنجولا حيث يرتبط الأبيض بآخر مبارياته بعدما ضمن أبناء ميت عقبة التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويأتى فى مؤخرة الترتيب أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.