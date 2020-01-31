شكرا لقرائتكم وفد من الزمالك للقاء أحمد احمد فى المغرب .. إعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل وفد الزمالك المكون من هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى مدينة الرباط بالمغرب، من أجل مقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم.

وجاء سفر وفد الزمالك إلى المغرب بتكليف من مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، لعرض كافة الملفات الخاصة بالسوبر الإفريقى، بعدما أكد مرتضى منصو أنه سيكشف بالمستندات خلال مؤتمر صحفي صباح الأحد عن التهديدات التي تلقاها النادي من قطر بقتل لاعبي الفريق في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسى، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل.

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ومن المقرر أن يتواصل وفد الزمالك مع رئيس النادى، لاستعراض ما تم التوصل إليه عقب المقابلة المنتظرة مع مسؤولى الكاف، حيث سيتم الحديث فى كافة الجوانب والتعهدات والضمانات المختلفة حال سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى الذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال إفريقيا.

ويأتى تواجد مسؤولى الكاف فى المغرب نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع القادم، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفدا من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة برفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى.