خوفًا من تكرار سيناريو المنتخب في "أم درمان".. إجراءات أمنية مشددة قبل لقاء الأهلي والهلال في السودان

بدأت السلطات الأمنية في السودان مزيد من الإجراءات الأمنية قبل مباراة كرة القدم، التي ستجمع بين الهلال السوداني والأهلي المصري، في دوري أبطال افريقيا غداً السبت في أمدرمان.

ويخشي الجميع من تكرار سيناريو الأحداث التي وقعة مع المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري بالسودان على ملعب أم درمان ، خاصة بعد التراقش والأحتقان بين جماهير الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيلتقي الفريقان في الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات، وسيتأهل الفائز منهما مباشرة الى دور الثمانية، بينما يكفي الأهلي التعادل ليحجز إحدى البطاقتين.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل تسع لكل من الهلال والنجم الساحلي التونسي، والذي سيلتقي على أرضه مع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذات التوقيت في مباراة يتوقع أن تكون سهلة لأصحاب الأرض والجمهور.

وعن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة السودانية لتأمين البعثة المصرية والمباراة قال الموقع الرسمي للأهلي: "أعداد من قوات الشرطة والجيش السوداني حرصت على التواجد في مطار الخرطوم لتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى السودان استعداداً لمواجهة الهلال".

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وأضاف الموقع "رافقت قوات الشرطة والجيش السوداني حافلة فريق الأهلي من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة في السودان".

من الناحية الفنية يؤدي الأهلي اليوم الجمعة تدريبه الرئيسي والوحيد على ملعب المباراة بأمدرمان.

وقال الأهلي "المدرب السويسري فايلر سيستغل التدريب في وضع اللمسات النهائية والأخيرة على الخطة التي سيواجه بها نظيره الهلال".

وواصلت إدارة الأهلي تحفيز لاعبيها على الفوز في ظل حرص رئيس النادي محمود الخطيب، على مرافقة البعثة في السودان، إذ وعدت الإدارة اللاعبين بصرف مكافآت مالية إضافية في حال الصعود لدور الثمانية سواء بالفوز على الهلال أو التعادل.