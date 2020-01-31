شباب الأهلي المتصدر لتحقيق الفوز السادس تواليا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





يتطلع شباب الأهلي المتصدر لتحقيق فوزه السادس تواليا والحفاظ على فارق النقاط الثماني التي تفصله عن اقرب مطارديه الجزيرة عندما يحل ضيفا على الفجيرة الثاني عشر الاحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وحقق شباب الأهلي الفوز في اخر خمس مباريات ليبتعد في الصدارة برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن الجزيرة الوصيف، وهو يسعى لمواصلة انتصاراته والاقتراب اكثر من اللقب الثامن في تاريخه.

ويبدو المتصدر مرشحا على الورق لتخطي الفجيرة صاحب 10 نقاط والذي لم يعرف الفوز في اخر 11 مباراة (10 هزائم وتعادل) لكن عليه أولا استعادة عروضه القوية بعدما عانى في اخر ثلاث مباريات امام العين والشارقة وحتا وفاز بفارق هدف وحيد.

واعترف الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الأهلي ان فوز فريقه الصعب على حتا بهدف نظيف في المرحلة الاخيرة وعرضه المتواضع امامه هو بمثابة "جرس انذار بضرورة استعادة الأداء القوي".

وقال اروابارينا "تأخرنا في رد الفعل في بعض الكرات، واعتبر المباراة جرس انذار للعودة الى الايجابيات التي كنا نقدمها، لان لدينا مباراة مهمة امام الفجيرة".

ويهم شباب الأهلي الفوز الاحد من اجل الاستعداد بشكل مثالي لمباراته مع وصيفه الجزيرة في 6 شباط/ فبراير المقبل، والتي ستكون مهمة بالنسبة له لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015-2016.

وسيكون الجزيرة الثاني (27 نقطة) والعين الخامس (24 نقطة مع مباراة مؤجلة) اقوى المنافسين لشباب الأهلي بعد توقف رصيد الشارقة الثالث وحامل اللقب الذي تعرض لاربع هزائم متوالية عند 24 نقطة وابتعاده بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

Advertisements

وتنتظر الجزيرة الاحد ايضا مباراة في غاية الصعوبة عندما يحل ضيفا على الوحدة السادس(23 نقطة) في دربي ابوظبي.

ولن تكون مهمة الجزيرة سهلة امام جاره الذي حقق 3 انتصارات متتالية بعدما كان اكثر الفرق تدعيما لصفوفه في سوق الانتقالات الشتوية بضمه الكوري الجنوبي لي ميونغ والبلجيكي بأول مبوكو والمحليين فارس جمعة وخميس إسماعيل صاحب هدف الفوز في مرمى الفجيرة (2-1) في المرحلة الماضية.

اما العين فلن تكون مهمته اقل سهولة عندما يستضيف الوصل الثامن(22 نقطة) السبت في افتتاح المرحلة.

وحذر البرتغالي بيدرو ايمانويل من خطورة الوصل الضيف والذي لم يتعرض سوى لخسارة واحدة في اخر 10 مباريات، كما ان العين سيخوض المباراة مرهقا بدنيا بعدما عانى امام بونيودكور الاوزبكستاني الثلاثاء في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا قبل ان يفوز بهدف نظيف ويتأهل لدور المجموعات.

وقال ايمانويل "المساحة الزمنية الفاصلة ما بين المباراة الماضية بدوري أبطال آسيا ومواجهة الوصل الذي لعب 10 مباريات بمسابقة الدوري وخسر مباراة واحدة ضيقة للغاية، ولم تسمح لنا بالاستعداد بشكل مثالي".

ويلعب السبت أيضا النصر مع عجمان وبني ياس مع الظفرة والأحد حتا مع خورفكان والشارقة مع الاتحاد كلباء.