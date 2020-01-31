كليبرز يسقط على أرضه في أمسية تكريم براينت









اسماء السيد - خسر لوس انجليس كليبرز في غياب نجمه كواهي لينارد الذي يعاني من الام في الظهر امام ساكرامنتو كينغز 103-124 على ملعبه ستايبلز سنتر ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، حيث خُصصت الامسية لتكريم نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الاحد الماضي.

وارتدى لاعبو كليبرز قمصانا حملت رقمي براينت (8 و24) خلال فترة التحمية كما بث النادي شريط فيديو تحدث خلاله نجم الفريق بول جورج وحيا فيه "الموهبة التي اصبحت ظاهرة ثم ايقونة وطنية" على حد تعبيره.

ونشر الفيديو على مدى دقيقتين و10 ثوان صورا للضحايا التسع في الحادث بينهم ابنة كوبي براينت، جانا (13 عاما) بالاضافة الى لقطات سابقة لكوبي.

وحقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزه التاسع تواليا اثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 115-109.

وساهم كايل لوري والكاميروني باسكال سياكام وكلاهما اختير ضمن مباراة اول ستار المقررة الشهر المقبل في تسجيل 42 نقطة للفائز، وكان نصيب الاول 23 نقطة بينها 14 في الربع الاخير في حين اضاف الثاني 19 نقطة، واضاف زميلهما الكونغولي الاسباني سيرج ايباكا 26 نقطة.

والفوز هو الثالث ايضا لرابتورز على كافالييرز هذا الموسم. اما افضل مسجلين في صفوف الاخير فكانا كيفن لاف وكولين سكستون (23 لكل منهما).

وعزز رابتورز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.

وشهدت المباراة اثارة كبيرة في الربع الاخير حيث تقدم رابتورز بفارق 10 نقاط قبل نهاية المباراة بخمس دقائق و41 ثانية، لكن كافالييرز رد بتسجيل 9 نقاط تواليا ليقلص الفارق الى نقطة واحدة (100-99) ثم سجل نورمان باول ثلاثية لرابتورز فسلة جديدة ليبتعد فريقه بفارق 6 نقاط.

وحذا بوسطن سلتيكس حذو رابتورز بفوزه السهل على غولدن ستايت ووريرز 119-104 بفضل 25 نقطة و8 متابعات لغوردون هايوارد و20 نقطة لجايسون تاتوم.

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وعزز بوسطن مركزه الثالث في المنطقة الشرقية.

وفي اطار تكريم كوبي براينت ايضا، ارتدى عدد كبير من انصار بوسطن القميص الخاص به ما حدا بنجم غولدن ستايت درايموند غرين الى القول "مشاهدة هذا الكم الهائل من القمصان التي تحمل رقم كوبي على اكتاف انصار بوسطن امر مميز فعلا".

-يانغ على خطى...كوبي-

وتألق تراي يانغ في صفوف اتلانتا هوكس وسجل 39 نقطة ونجح في 18 تمريرة حاسمة و6 متابعات ليقوده الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127-117. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان الاسترالي بن سيمونز مع 31 نقطة.

وللمفارقة، بات يانغ اول لاعب يسجل 25 نقطة واكثر من 10 متاعبات في ربع واحد منذ كوبي براينت الذي حقق هذا الانجاز عام 2013.

وبنى هوكس فوزه في الربع الاول الذي شهد تسجيله 39 نقطة ليثأر بالتالي لخسارته على ملعبه امام فيلادلفيا 103-105.

وتغلب دنفر ناغتس على يوتا جاز 106-100 وكلاهما يتنافس على المراكز الاول في المنطقة الغربية.

وحسم دنفر المباراة اواخر الربع الثالث ومطلع الربع الاخير وكان افضل مسجل في صفوفه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان الفرنسي رودي غوبير مع 21 نقطة و11 متابعة علما بانه اختير ضمن التشكيلة لمباراة اول ستار.

وفي مباراة اخرى، تغلب واشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 121-107.