شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يُعير مارسيلو إلى الصفاقسى التونسى لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الاهلى صفقة إعارة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" لنادى الصفاقسى التونسى لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتلقى حسين السيد أكثر من عرض محلى قبل أن يتلقى عرضاً من النادى التونسى، وهو العرض الذى وافق عليه اللاعب، ثم وافق عليه الأهلى، ووقع مارسليو على عقود انتقاله للصفاقسى مساء أمس، الخميس، فى وجود مندوب من الصفاقسى الذى حضر للقاهرة للتفاوض مع الأهلى واللاعب لتنتهى الصفقة بشكل رسمى.

ولم يحظ مارسيلو بفرصة المشاركة مع فايلر طوال الفترة الماضية، إذ خرج من حسابات المدير الفنى تماماً لأسباب فنية، الأمر الذى جعل اللاعب يطلب الرحيل، ورغم أن مسئولى القلعة الحمراء حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء والقيد فى القائمة الأفريقية التى سيتم إغلاق باب القيد فيها مساء اليوم، الجمعة، لكن اللاعب رفض وطلب الرحيل لتتم صفقة انتقاله للصفاقسى التونسى الذى سبق وطلب من الأهلى ضم الأنجولى جيرالدو لاعب القلعة الحمراء لكن مسئولى الأهلى رفضوا العرض خاصة بعد انتقال المغربى وليد آزارو لاتفاق السعودى.

ويحل الأهلى ضيفًا ثقيلًا على الهلال السودانى فى التاسعة من مساء غد، السبت، على ملعب أم درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وأصطحب المدرب السويسرى 21 لاعباً فى رحلة السودان، هم: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".