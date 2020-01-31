شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تؤدى صلاة الجمعة بالسودان قبل مواجهة الهلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة الاهلى صلاة الجمعة اليوم بفندق إقامة الفريق فى السودان، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة الهلال السودانى غداً ببطولة أفريقيا، وأدى اللاعبون وأفراد البعثة صلاة الجمعة بفندق الإقامة قبل الاستعداد لتناول وجبة الغداء فى الثانية ظهرا ثم التحرك لملعب الجوهرة فى الثامنة والنصف مساءً لخوض المران الرئيسى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على أن يتناول اللاعبون العشاء عقب العودة إلى فندق الإقامة وهو اليوم الثانى للبعثة الحمراء فى السودان.

ويخوض الأهلى مواجهة حاسمة فى التاسعة مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، أمام الهلال فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا ويحتاج الاهلى للتعادل أو الفوز من أجل الصعود لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة عل اللقب الافريقى الغائب عن النادى منذ عام 2013.

واصطحب المدرب السويسرى 21 لاعباً فى رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلى كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

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حسام عيسي، السفير المصرى فى السودان، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، استقبلوا الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم أمس وحرص السفير المصرى فى السودان وطاقم السفارة على الترحيب ببعثة فريق الكرة، التى يرأسها محمود الخطيب، رئيس النادي، حيث عمل الجميع على إنهاء إجراءات خروج البعثة من مطار الخرطوم، وسبق عبدالحفيظ وعدلى بعثة الأهلى إلى السودان من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها والانتقالات والإقامة وغيرها من الأمور التنسيقية.

ويحضر السويسرى رينيه فايلر وأحد لاعبى الفريق، اليوم المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، ويتصدر الأهلى مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

أليو بادجي بعد صلاة الجمعة



بعثة الاهلى فى صلاة الجمعة



ربيعه وياسر ابراهيم بعد صلاة الجمعة



فتحي بعد لاصلاة الجمعة فى لاسودان



لاعبو الأهلى يؤدون صلاة الجمعة