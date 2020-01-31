شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يحتفل بمرور 10 أعوام على تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد حسن، عميد لاعبى العالم وقائد المنتخب الوطنى السابق، بذكرى تتويج المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية 2010 بأنجولا، للمرة الثالثة على التوالى.

ونشر أحمد حسن صورة عبر حسابه على انستجرام، وأمامه 4 كؤوس أمم أفريقيا، وعلق عليها قائلا، "زى النهاردة 31 يناير 2010، تُوج منتخب مصر بالبطولة الأفريقية السابعة والثالثة علي التوالي وبفضل الله تشرفت أن أكون احد من ساهموا في هذا الإنجاز مع جيل ذهبي وعظيم فنيا وسلوكيا , كل الامنيات لمنتخب مصر لاستعادة الانجازات والنجاحات في الفترة القادمة"



احمد حسن

وكان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، قد رفض إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

يسافر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبي الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذي تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو في الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل.

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ونفدت التذاكر الخاصة بالفئة الرابعة لجماهير نادي الزمالك فى مباراته أمام الأهلي بالسوبر المصري، والتى تجمعهما يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات بعد 7 ساعات من الإعلان عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك نفدت تذاكر الأهلي الخاصة بالدرجة الرابعة والثالثة فى مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات والذى يستضيف اللقاء.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020