شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستعد لسيناريو الصدمة.. تدريب خاص لـ وليد سليمان على حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تدرب وليد سليمان لاعب وسط فريق الكرة بالأهلى على حراسة المرمى فى المران الأخير للفريق قبل السفر للسودان فى محاولة للبحث عن مهارات أخرى بعيدا عن إحراز الأهداف ومراوغته للمنافسين .

وليد سليمان وقف فى المرمى وحاول عدد من اللاعبين التصويب عليه، ولكن وضح أنه لا يملك مقومات الحارس الجيد، وفشل فى التصدى لمعظم الكرات التى وصلت إليه، وسط متابعة من بعض أفراد الجهاز الفنى.

وليد سليمان يتصدر حاليا قائمة هدافى الأهلى فى الدورى الممتاز برصيد 6 أهداف فى الموسم الحالى الذى شهد أول هاتريك له عندما أحرز ثلاثة أهداف فى مرمى الجونة فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف نظيفة .

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وليد سليمان ينتظر فتح باب المفاوضات معه من جانب مسئولى النادى الأهلى لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن اللاعب أكد فى تصريحات سابقه أنه غير قلق على مستقبله فى الأهلى ولن يفرض شروطه على مسئولى الأهلى لأنه على دراية بأنهم سيقدرونه بالصورة التى تليق به وبما قدمه مع زملائه فى النادى.

وليد سليمان كان الورقة الرابحة التى يعتمد عليها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق خلال الفترة الماضية، خاصة فى الدورى الممتاز، فكلما دفع به فى الشوط الثانى يسجل أو يصنع أهداف لفريقه مما يرجح كفة الأهلى وفى أوقات صعبة ويحقق الأهلى الانتصارات المتتالية التى حققها فى الدورى.