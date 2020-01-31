شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي فى اليوم الثانى بالسودان.. وجلسة خاصة مع "الشيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيادة رينيه فايلر برنامج الفريق اليوم، الجمعة، والذى يبدأ بتناول اللاعبين وجبة الإفطار، ثم يتناول لاعبو الأهلى الغداء فى الثانية ظهراً، قبل التحرك لملعب الجوهرة فى الثامنة والنصف مساءً لخوض المران الرئيسى فى التاسعة مساءً ، على أن يتناول اللاعبون العشاء عقب العودة إلى فندق الإقامة، وهو اليوم الثانى للبعثة الحمراء فى السودان.

ويخوض الأهلى مواجهة حاسمة فى التاسعة مساء غد، السبت، أمام الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويعقد الاجتماع الفنى للمباراة عصر اليوم الجمعة بأحد الفنادق بالسودان، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، ويحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، ويشهد الاجتماع الاتفاق على الزى الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة.

كما يحضر السويسرى رينيه فايلر وأحد لاعبى الفريق، اليوم المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، ويتصدر الأهلى مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

فيما عقد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق جلسة خاصة مع شيف فندق الإقامة فى السودان فى حضور شيف الفريق محمد الدالي؛ للاتفاق على نوعية الوجبات التى سيتم إعدادها لبعثة الفريق خلال تواجده فى الخرطوم، شهدت الجلسة بعض المطالب الخاصة من طبيب الأهلى فى النوعيات التى سيتم تقديمها للاعبين فى الوجبات الثلاث، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الخاصة التى تتماشى مع النظام الذى يضعه الجهاز الفنى فى عملية التغذية الخاصة باللاعبين.