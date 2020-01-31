شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة المالية لصفقة فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى التفاصيل المالية لتعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد للدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية بصفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، حيث يتقاضى اللاعب 150 ألف دولار، ما يعادل 2 مليون و400 ألف جنيه، وتألق اللاعب التونسى وسجل هدفاً فى شباك الإنتاج الحربى بالدورى ليقود الدراويش للفوز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن فخر الدين بن يوسف انتقل لصفوف قلعة الدراويش بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتجديد، بناءً على نصيحة زميله فرجانى ساسى نجم الزمالك ومنتخب تونس .

وأضاف المصدر أن مجلس الإسماعيلى فشل فى إقناع فخر الدين بن يوسف فى التوقيع لمدة موسمين، لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسى الذى طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة أشهر وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادى، سواء النفسية أو المادية، وبعدها يحسم مصيره مع الفريق، الأمر الذى أثار غضب مجلس الإسماعيلى من نجم الزمالك.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير من خلاله كلاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين. مرة مع الصفاقسى وسم 2012-13 ومرة مع الترجى التونسى موسم 2016-17. على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف.

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وشارك فخر الدين بن يوسف فى كأس العالم فى روسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة مرة، ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصري، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي. وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وأبدى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى سعادته بالمساهمة فى قيادة فريقه للانتصار على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل فخر تونس هدف الانتصار للدراويش بعد تمريرة بينية متقنة من همام طارق تسلمها محمد الشامى الذى سلمها للوافد الجديد ليودعها فى الشباك.

وقال فخر الدين، هذا الهدف يمثل دافعا كبيرا لتحقيق الإضافة الفنية مع الإسماعيلى، وإن جميع اللاعبين رحبوا بى منذ انضمامى وأصبحوا مثل عائلتى لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى .

واختتم مهاجم الإسماعيلى قائلا، "مهمتى الأساسية تتمثل فى تسجيل الأهداف وأود أن أشكر الجماهير التى أرى حجم مساندتها لى بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.