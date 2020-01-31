شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعي خالد بشارة رئيس نادى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى ، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المهندس خالد بشارة، رئيس نادى الجونة، والذى لقى مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لحادث سيارة فى ميدان الرماية، وحرصت العديد من الأندية واتحاد الكرة ورموز الرياضة والاقتصاد عل نعى رئيس نادى الجونة الذى تولى منصبه عام 2017 .

من ناحية أخرى، يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ضيفًا ثقيلًا على الهلال السودانى فى التاسعة مساء غد السبت على ملعب أم درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، يدخل النادى الأهلى المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون، حيث يكفى الفريق الأحمر الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحسم التأهل للدور التالي، بينما فى حالة هزيمة الأهلى وفوز النجم الساحلى أو تعادله مع بلاتينيوم سيودع الفريق الأحمر البطولة.

ويعول رينيه فايلر على خبرات نجومه، واصطحب المدرب السويسرى 21 لاعباً فى رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلى كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

Advertisements